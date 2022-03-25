Синоптик рассказала, когда непогода отпустит Москву

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Улучшение погоды в столице возможно 4–5 апреля, рассказала Москве 24 ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
"Вплоть до этого времени в Москве фактически будет зима. Температуры в дневные часы, конечно, будут положительными, но ночные значения останутся отрицательными. Плюс предполагается пусть небольшой, но снег. На эти дни норма температуры – 0 градусов. У нас 29, 30 и 31 марта температура воздуха будет ниже нормы градуса на 3–4", – уточнила синоптик.
Позднякова также предупредила о сильном ветре. В воскресенье, 27 марта, его порывы будут достигать 17–22 метров в секунду. Это, по ее словам, является редким и неблагоприятным явлениям для Москвы. При этом в начале следующей недели ветер утихнет до 12–15 метров в секунду.
"По ощущениям будет очень зябко. Москвичи уже разнежились, еще в субботу температура установится в районе +7…+9 градусов. Вторжение холода произойдет в ночь на воскресенье, ветер усилится. Будет очень некомфортная погода, почти что метель при отрицательной температуре воздуха. Поэтому одеваться надо теплее", – добавила Позднякова.
Кроме того, она предупредила о возможности образования гололедицы на некоторых участках.
"Там, где у нас будут выпадать осадки в виде мокрого дождя или снега при отрицательной температуре в ночные часы, конечно, будет скользко. При этом основные магистрали и улицы уберут от снега, который выпадет. Важно помнить, что на следующей неделе могут пригодиться зонтики, когда мокрый снег будет чередоваться дождем", – подчеркнула Позднякова.
Из-за ухудшения погодных условий городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточное дежурство выйдут 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний для устранения повреждений линий передачи и возможных скоплений воды.
Горожан призвали воздержаться от пребывания на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Москвичи на 3 дня вернутся в зиму
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