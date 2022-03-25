Мишустин назвал первоочередной задачей кабмина обеспечение продовольственной безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Первоочередная задача правительства России – обеспечение продовольственной безопасности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции ЛДПР в Госдуме.

По его словам, этот вопрос контролируется правительством.

Мишустин отметил важность того, чтобы на полках были необходимые товары первой необходимости.

Ранее уполномоченный по правам человека в Татарстане Ирина Волынец предложила создать в России сеть государственных магазинов с фиксированными ценами. По ее словам, целесообразность инициативы обусловлена повсеместным и необоснованным ростом цен в нынешних условиях.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею создания в РФ государственных магазинов с фиксированными ценами. По ее словам, создание государственных торговых сетей может привести к утопии и дефициту товаров, как в Советском Союзе. При этом она отметила, что и жесткое урегулирование может нанести ущерб поставщикам и реализаторам продукции.

