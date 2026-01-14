Pоlitico: ЕС хочет назначить спецпосланника для переговоров по Украине

Фото: depositphotos/ginasanders

Правительства европейских стран хотят назначить спецпосланника для переговоров с Россией по вопросам урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Politico.

В СМИ отметили, что данная инициатива обсуждается из-за опасений, что США заключат мирное соглашение без участия Евросоюза. Как заявили чиновники и дипломаты, знакомые с ходом переговоров, сторонниками плана являются в том числе Италия и Франция, которые заручились поддержкой Европейской комиссии.

По данным издания, благодаря назначению переговорщика Евросоюз сможет отстаивать свои интересы, включая возможное членство Украины в НАТО. Как сказал СМИ неназванный брюссельский чиновник, некоторые вопросы нельзя обсуждать только с США, так как они влияют на безопасность Европы в том числе.

Один из высокопоставленных представителей ЕС отметил, что идея назначения спецпосланника уже рассматривалась на саммите ЕС в марте 2025 года. Сейчас она продолжает обсуждаться.

По словам некоторых дипломатов, в качестве кандидата на роль представителя Европы на переговорах рассматривали президента Финляндии Александра Стубба. Он находится с американским лидером Дональдом Трампом в дружеских отношениях, также его страна граничит с Россией.

Как отметили источники, пока рано обсуждать кандидатов. Нужно понять, в какой момент лучше всего поговорить с Владимиром Путиным.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Европу начать разговаривать с Россией по теме Украины. По ее словам, проблема состоит в наличии большого числа различных мнений. Премьер Италии также выступила за назначение спецпосланника Европы по украинскому вопросу.

Ее инициатива уже была одобрена в Финляндии. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема предложил предоставить Мелони ведущую роль в установлении мира от лица Европы, заявив, что она делает больше для мира и дипломатии, чем глава евродипломатии Кая Каллас.

