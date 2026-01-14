Форма поиска по сайту

14 января, 04:16

Политика
"Известия": Минфин предложил заморозить срок давности по налоговым преступлениям

В России могут заморозить срок давности по налоговым преступлениям

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство финансов России предложило заморозить срок давности по налоговым преступлениям. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий проект постановления ведомства.

Уточняется, что учет этого времени будет останавливаться после предоставления государством отсрочки по уплате задолженности.

На сегодняшний день срок давности по налоговым преступлениям составляет 2 года или 6 лет. Однако с момента совершения преступления до направления материалов в Следственный комитет может пройти до 5 лет. Недобросовестные налогоплательщики могут использовать это для затягивания сроков давности.

По словам экспертов, человеку с отсрочкой проще избежать уплаты, к примеру, объявив о банкротстве. Таким образом, в бюджет страны не поступают миллиарды рублей.

Тем не менее при отсутствии четких процессуальных рамок подобный механизм может быть использован для неоправданного затягивания решений со стороны фискальной системы. В связи с этим необходимо соблюдать баланс между частными и государственными интересами.

Ранее в Минфине заявили, что россияне, на вкладах которых находится не более 160 тысяч рублей, будут освобождены от уплаты налога в 2026 году.

Необлагаемый налогом доход рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и максимальной ключевой ставки, действующей на первое число каждого месяца в период, когда получен доход.

"Деньги 24": малообеспеченные семьи в РФ смогут получить налоговый кэшбэк

