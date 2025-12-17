Минфин РФ не стал менять налогообложение для маркетплейсов

Фото: 123RF.com/mdfarukhossain16

Минфин России не рассматривает изменения в налогообложении маркетплейсов для борьбы с контрафактной продукцией, сообщил статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Совета Федерации.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать мероприятия по защите от продажи контрафакта через маркетплейсы. Речь шла о создании верифицированной цепочки поставок с использованием технологий отслеживания происхождения товаров для подтверждения их подлинности.

"Честно сказать, в Минфине таких обсуждений нет, а на других площадках не знаю. В части налогов нет, в остальном не в компетенции Минфина России", – заявил Сазанов.

Как уточнили в пресс-службе правительства, исполнением поручения займутся Минпромторг, Минэкономразвития, МИД, Минфин, Минтранс, Минцифры, Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ, АНО "Цифровая экономика" и АО "Российский экспортный центр". Доклад о результатах работы должен быть представлен в правительство до 31 марта 2026 года.

Ранее Владимир Путин призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в России. По его словам, через эти платформы может продаваться что угодно, в том числе и контрафактные товары. В связи с этим президент поднял вопрос о необходимости усиленного контроля профильными ведомствами за маркетплейсами.