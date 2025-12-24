В России могут ввести ответственность за сталкинг

Фото: 123RF.com/naturetron

В России могут ввести ответственность за навязчивое преследование и сталкинг. Соответствующие поправки подготовили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева и Сардана Авксентьева, сообщает телеканал "360".

Согласно предложению, за подобное поведение могут ввести штрафы в размере от 5 до 10 тысяч рублей или административный арест до 7 суток. В случае неисполнения решения суда о выдаче охранного ордера предполагается увеличение штрафа до 20 тысяч рублей либо арест до 10 суток.

При этом сталкинг ребенка в интернете будут наказывать арестом до 15 суток или обязательными работами до 50 часов.

Ожидается, что парламентарии внесут в Госдуму законопроект для закрепления понятий в Федеральном законе "О противодействии навязчивому преследованию". В таком случае к сталкингу могут отнести слежку, систематические попытки установить контакт и прочее.

Ранее блогер Маш Милаш (настоящее имя – Мария Камова. – Прим. ред.) рассказала о том, что ее на протяжении года преследует сталкер. По ее словам, незнакомый мужчина подошел к ней в кафе и, несмотря на отказ, сел рядом. Тогда блогер начала снимать сталкера на видео.

Девушка назвала ситуацию страшной, неприятной и ненормальной. Она подчеркнула, что ее подписчицы также часто пишут о случаях сталкинга.