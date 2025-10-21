Модели Синди Кроуфорд и Кайя Гербер добились судебного запрета против сталкера

Фото: AP Photo/Invision/Jordan Strauss

Суд в США выдал временный запрет на преследование модели Кайи Гербер, сообщает USA Today.

Мать девушки, супермодель Синди Кроуфорд, подала заявление в Высший суд округа Лос-Анджелеса 17 октября, пожаловавшись на поведение 35-летнего Дэниела Ли Шуновера и обвинив его в слежке за ее дочерью.

Кроуфорд обеспокоена тем, что Шуновер неоднократно приезжал к их с мужем дому, выискивал ее дочь и однажды даже ночевал возле особняка. Также она заявила, что мужчина проявлял повышенное внимание к Гербер в соцсетях, заявлял о желании зачать с ней ребенка и угрожал расправиться с ее родителями.

Сама Гербер тоже подала заявление на выдачу ордера о запрете преследования. Она уточнила, что сталкер попытался заговорить с ней в июле, когда она покидала театральный фестиваль в Массачусетсе. Мужчина предлагал ей провести спиритический сеанс, а также просил дать номер телефона.

Просьбы моделей о защите были удовлетворены до судебного слушания, которое назначено на 7 ноября.

Ранее шотландский актер Юэн Макгрегор подал в суд на поклонницу Анжелику Горенц, которая преследовала его и угрожала его семье. Девушка была убеждена, что состояла в романтических отношениях с ним.

Инстанция выдала ордер на временный запрет на приближение к актеру, но он заявил о намерении добиться полного судебного запрета на преследование.

