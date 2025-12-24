Форма поиска по сайту

Новости

24 декабря, 14:17

Происшествия

Погибшим при взрыве в Москве полицейским было 24 и 25 лет

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Погибшим при взрыве в Москве сотрудникам ДПС лейтенантам Илье Климанову и Максиму Горбунову было 24 и 25 лет. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что Климанов поступил на службу в полицию в конце 2023 года, а Горбунов – в начале 2022-го. У последнего остались жена и маленький ребенок.

Ведомство подчеркнуло, что окажет помощь родным погибших. В свою очередь, коллеги выразили им свои соболезнования.

Взрыв произошел ночью 24 декабря на Елецкой улице. Уточнялось, что находится отдел МВД по столичному району Орехово-Борисово Южное.

В результате взрыва погибли Климанов и Горбунов. По информации следствия, они увидели подозрительного человека вблизи служебной машины. В момент, когда они подошли для его задержания, сработало взрывное устройство. Неизвестный, который был рядом с полицейскими, также скончался.

СМИ указывали, что взорвавшего автомобиль ДПС могли обмануть мошенники под предлогом взлома личного кабинета на портале "Госуслуги".

Прокуратура Москвы проконтролирует расследование уголовного дела после взрыва в столице

