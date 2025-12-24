Два человека пострадали в результате взрыва на юге Москвы – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Взрыв около автомобиля произошел на улице Елецкая возле дома 37 в Москве, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что взрыв произошел на проезжей части. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека.

По данному адресу находится отдел МВД России по району Орехово-Борисово Южное. На месте происшествия работают экипажи экстренных служб.

