Фото: Москва 24

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва автомобиля на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи и криминалисты вместе с сотрудниками оперативных служб осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства ЧП. В скором времени будут назначены экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Ход расследования взяла под свой контроль прокуратура столицы. Вместе с тем, согласно поручению прокурора города, работу правоохранителей на месте координирует прокурор Южного административного округа.

Взрыв произошел утром 22 декабря на Ясеневой улице. В результате пострадал один человек.

Ранее сообщалось об аресте агента украинских спецслужб, который подорвал машину военнослужащего в подмосковном Наро-Фоминске. По данным ФСБ России, россиянин 2001 года рождения, действуя по указанию куратора, изготовил два взрывных устройства.

Одно из них злоумышленник поместил в тайник в Москве, а второе использовал для взрыва автомобиля. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о теракте. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.