Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 19:28

Происшествия

Суд приговорил обвиняемого в убийстве генерала Москалика к пожизненному сроку

Фото: телеграм-канал "Генпрокуратура России"

Второй Западный окружной военный суд назначил пожизненное наказание Игнату Кузину, признав его виновным в совершении теракта в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает ТАСС.

Первые 10 лет осужденный будет отбывать в тюрьме, а остальное наказание – в колонии особого режима. Помимо этого, его оштрафовали на 2 миллиона рублей.

Суд также удовлетворил иск родных генерала и взыскал с Кузина 20 миллионов рублей. По заявлениям других потерпевших было принято решение о взыскании с него еще 250 тысяч рублей.

Сторона защиты Кузина планирует подать жалобу на приговор.

Москалик погиб 25 апреля 2025 года из-за взрыва машины во дворе жилого дома в Балашихе. В автомобиле сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Позже был задержан Кузин. После совершения преступления он успел выехать в Турцию.

Спустя время ему было предъявлено обвинение в совершении теракта. Мужчина рассказал, что его завербовали сотрудники Службы безопасности Украины, а за выполнение задания он получил 18 тысяч долларов.

Позднее российские спецслужбы задержали в Саратовской области соучастника убийства Москалика. Им оказался россиянин 1976 года рождения. По словам задержанного, в его задачи входило наблюдение за генерал-лейтенантом и доставка взрывного устройства в Московский регион.

Подозреваемый в убийстве генерала Москалика признал вину

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика