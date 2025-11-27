Суд приговорил обвиняемого в убийстве генерала Москалика к пожизненному сроку

Фото: телеграм-канал "Генпрокуратура России"

Второй Западный окружной военный суд назначил пожизненное наказание Игнату Кузину, признав его виновным в совершении теракта в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает ТАСС.

Первые 10 лет осужденный будет отбывать в тюрьме, а остальное наказание – в колонии особого режима. Помимо этого, его оштрафовали на 2 миллиона рублей.

Суд также удовлетворил иск родных генерала и взыскал с Кузина 20 миллионов рублей. По заявлениям других потерпевших было принято решение о взыскании с него еще 250 тысяч рублей.

Сторона защиты Кузина планирует подать жалобу на приговор.

Москалик погиб 25 апреля 2025 года из-за взрыва машины во дворе жилого дома в Балашихе. В автомобиле сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Позже был задержан Кузин. После совершения преступления он успел выехать в Турцию.

Спустя время ему было предъявлено обвинение в совершении теракта. Мужчина рассказал, что его завербовали сотрудники Службы безопасности Украины, а за выполнение задания он получил 18 тысяч долларов.

Позднее российские спецслужбы задержали в Саратовской области соучастника убийства Москалика. Им оказался россиянин 1976 года рождения. По словам задержанного, в его задачи входило наблюдение за генерал-лейтенантом и доставка взрывного устройства в Московский регион.