Задержанный по делу об убийстве генерала Москалика дал признательные показания

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Агент украинских спецслужб Игнат Кузин, задержанный по делу об убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, дал признательные показания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео допроса ФСБ.

По словам Кузина, его в апреле 2023 года в Киевской области завербовал куратор Вадим из спецслужб Украины. В сентябре того же года он отправился в Москву, а в 2025-м по указанию куратора он купил машину Volkswagen Universal.

После этого в феврале текущего года Кузин забрал из тайника видеокамеру и бомбу, последняя была установлена на заднюю часть машины. Впоследствии устройство было приведено в действие куратором с территории Украины, добавил задержанный.

Также в видео ФСБ с места взрыва показано, что самодельное взрывное устройство было собрано из тротиловых шашек, болтов и гвоздей. Кроме того, был найден ноутбук, при помощи которого за Москаликом из машины велось наблюдение, и мобильный телефон.

Москалик погиб 25 апреля в результате взрыва автомобиля во дворе жилого дома на бульваре Нестерова в подмосковной Балашихе. В машине сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Мощность СВУ составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв усилил газовый баллон, находившийся в машине. По факту произошедшего возбуждено дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

О задержании Кузина стало известно 26 апреля.