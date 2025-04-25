Трамп заявил, что рассмотрит дело убийства генерал-лейтенанта Москалика

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Президент США Дональд Трамп назвал крупным делом убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, пообещав рассмотреть его. Об этом он сообщил журналистам на борту своего самолета на пути в Рим, где примет участие в похоронах Папы Римского Франциска.

"Это крупное дело. Я рассмотрю это", – приводит ТАСС слова американского лидера.

Москалик погиб 25 апреля при взрыве машины Volkswagen Golf во дворе жилого дома на бульваре Нестерова. В автомобиле сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Мощность СВУ составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщили оперативные службы. При этом взрыв усилил газовый баллон, находившийся в машине.

По факту произошедшего возбуждено дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

В МИД РФ допустили, что к убийству могут быть причастны спецслужбы Украины. Если расследование подтвердит след киевского режима в убийстве офицера, то это снова покажет "варварскую и вероломную сущность" Украины, добавили в ведомстве.