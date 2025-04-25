Песков прокомментировал убийство генерал-лейтенанта Москалика

Фото: телеграм-канал "Следком"

Киев снова продемонстрировал свою сущность взрывом в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Украина продолжает быть вовлеченной в террористическую активность, которая происходит на российских территориях.

"Это лишний раз показывает, что, несмотря на мирные переговоры, мы должны быть начеку и понимать суть этого режима", – отметил Песков.

Москалик погиб 25 апреля при взрыве машины Volkswagen Golf во дворе жилого дома на бульваре Нестерова. В автомобиле сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Мощность СВУ составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщили оперативные службы. При этом взрыв усилил газовый баллон, находившийся в машине.

По факту произошедшего возбуждено дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".