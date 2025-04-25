25 апреля, 12:59Происшествия
Генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб при взрыве в Балашихе
Фото: телеграм-канал "112"
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
По данным ведомства, в автомобиле Volkswagen Golf сработало самодельное взрывное устройство, в котором содержались поражающие элементы. Следственно-оперативная группа, в составе которой присутствуют следователи, криминалисты, эксперты и сотрудники оперативных подразделений полиции, уже начала осматривать место, где произошел подрыв машины.
По факту произошедшего возбуждено дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".
Инцидент произошел в пятницу, 25 апреля, во дворе жилого дома № 2, который находится на бульваре Нестерова. Возгорание, возникшее в результате подрыва автомобиля, удалось оперативно потушить.
На месте происшествия были найдены фрагменты СВУ, мощность которого составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте, заявили в оперативных службах.
Правоохранители уточнили, что взрыв усилил газовый баллон, находившийся в машине.