Генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб при взрыве в Балашихе

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Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

По данным ведомства, в автомобиле Volkswagen Golf сработало самодельное взрывное устройство, в котором содержались поражающие элементы. Следственно-оперативная группа, в составе которой присутствуют следователи, криминалисты, эксперты и сотрудники оперативных подразделений полиции, уже начала осматривать место, где произошел подрыв машины.

По факту произошедшего возбуждено дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

Инцидент произошел в пятницу, 25 апреля, во дворе жилого дома № 2, который находится на бульваре Нестерова. Возгорание, возникшее в результате подрыва автомобиля, удалось оперативно потушить.

На месте происшествия были найдены фрагменты СВУ, мощность которого составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте, заявили в оперативных службах.

Правоохранители уточнили, что взрыв усилил газовый баллон, находившийся в машине.

