ТАСС: причиной взрыва машины в Балашихе стало взрывное устройство

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Причиной взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе стало сработавшее самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщили ТАСС источники в оперативных службах.

На месте происшествия были найдены фрагменты СВУ, уточнили там.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что СВУ было начинено поражающими элементами. Фрагменты разбросаны недалеко от места, где был взрыв, их изучают специалисты, добавил собеседник СМИ.

"Взрыв усилил газовый баллон, находившийся в машине", – отметил он.

По данным оперативников, мощность взрывного устройства составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Легковой автомобиль взорвался во дворе жилого дома на бульваре Нестерова в пятницу, 25 апреля. Пожар, который возник из-за подрыва машины, удалось оперативно ликвидировать.

В результате произошедшего погиб один человек, писали СМИ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте взрыва автомобиля работает следственно-оперативная группа.

