ТАСС: при взрыве автомобиля в Балашихе погиб один человек

25 апреля, 11:53Происшествия
Фото: телеграм-канал Baza
При взрыве автомобиля в Балашихе погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По предварительным данным, причиной взрыва автомобиля стал газовый баллон.
Инцидент произошел в пятницу, 25 апреля, во дворе жилого дома, который расположен на бульваре Нестерова. Отмечалось, что на место прибыла следственно-оперативная группа для выяснения причин взрыва и личности пострадавшего.
Ранее в Донецке взорвалась машина марки Toyota Land Cruiser Prado. В результате инцидента пострадали два человека. По информации СМИ, они были членами одной семьи.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Спустя время был задержан мужчина, который причастен к подрыву внедорожника.