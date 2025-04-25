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25 апреля, 11:53

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ТАСС: при взрыве автомобиля в Балашихе погиб один человек

При взрыве автомобиля в Балашихе погиб один человек – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

При взрыве автомобиля в Балашихе погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительным данным, причиной взрыва автомобиля стал газовый баллон.

Инцидент произошел в пятницу, 25 апреля, во дворе жилого дома, который расположен на бульваре Нестерова. Отмечалось, что на место прибыла следственно-оперативная группа для выяснения причин взрыва и личности пострадавшего.

Ранее в Донецке взорвалась машина марки Toyota Land Cruiser Prado. В результате инцидента пострадали два человека. По информации СМИ, они были членами одной семьи.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Спустя время был задержан мужчина, который причастен к подрыву внедорожника.

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