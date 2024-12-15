Причастный к подрыву внедорожника в центре Донецка задержан в ДНР

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Сотрудники спецслужб ДНР задержали мужчину, который причастен к подрыву внедорожника в центре Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

Им оказался местный житель. Правоохранители также установили, что мужчина действовал по заказу ГУР МО Украины. В соответствии с инструкциями, полученными от украинских спецслужб, он заложил самодельное взрывное устройство под днище автомобиля.

Сам задержанный подтвердил эту информацию. За подрыв внедорожника он должен был получить 10 тысяч долларов в качестве вознаграждения.

Сотрудники УФСБ и МВД региона продолжают вести оперативные мероприятия, стремясь установить всех причастных к случившемуся.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался в Донецке утром 9 декабря. Пострадали два человека, которые, как писали СМИ, являются членами одной семьи. Также журналисты утверждали, что мужчине оторвало ногу.

Кроме того, СМИ сообщали, что в результате взрыва машины погиб экс-начальник Еленовской колонии Сергей Евсюк. Однако позже ГУФСИН по ДНР опровергло гибель своего сотрудника.

По факту произошедшего СК России возбудил уголовное дело. Следователи, криминалисты и эксперты организовали осмотр и комплекс оперативно-разыскных мероприятий на месте происшествия.

