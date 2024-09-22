Автомобиль сопровождения делегации посла РФ подорвался на мине в Пакистане

Фото: РИА Новости/Абид Мажар

Автомобиль сопровождения делегации, в которую входит российский посол Альберт Хорев, подорвался на мине в Пакистане. О происшествии сообщается в телеграм-канале посольства РФ в республике.

В этот день дипломаты участвовали в саммите по туризму в долине Сват.

"Несколько полицейских получили ранения, когда автомобиль сопровождения подорвался на мине по дороге в отель из города Мингора провинции Хайбер-Пахтунхва. Дипломаты не пострадали", – говорится в публикации ведомства.

Ранее шесть человек погибли при взрыве заминированного автомобиля в Сомали, несколько граждан пострадали. Инцидент произошел на КПП в районе Элаша-Бияха. Выяснилось, что транспортное средство направлялось в Могадишо, где детонация могла нанести еще больший ущерб.