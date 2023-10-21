Шесть человек погибли при взрыве заминированного автомобиля в Сомали – СМИ

Фото: depositphotos/zimmytws

Заминированный автомобиль взорвался на КПП в Элаша-Бияха, недалеко от столицы Сомали – Могадишо, шесть человек погибли, несколько пострадали. Об этом сообщает SONNA со ссылкой на полицию.

Отмечается, что автомобилем управлял смертник, военные открыли огонь, пытаясь помешать ему проехать.

По информации полиции, смертник направлялся в Могадишо, где он мог нанести еще больший ущерб.

Ранее мощный взрыв произошел рядом с мечетью в пакистанском городе Мастунг в провинции Белуджистан. В результате погибли 52 человека, пострадали более 100 человек. По мнению властей, взрыв устроил смертник.

Владимир Путин выразил соболезнования главе Пакистана Арифу Алви и премьер-министру страны Анвару уль-хак Какару из-за теракта в мечети. Глава государства подчеркнул, организаторы этого теракта должны понести наказание.

У здания МВД Турции произошел взрыв