Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом в Белуджисте

Фото: телеграм-канал Readovka

Владимир Путин выразил соболезнования главе Пакистана Арифу Алви и премьер-министру страны Анвару уль-хак Какару из-за теракта в мечети в провинции Белуджистан.

"Убийство людей во время религиозной церемонии стало еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма", – сказано в телеграмме Путина на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, организаторы этого теракта должны понести наказание. Кроме того, российский президент заявил, что РФ готова нарастить сотрудничество с Пакистаном в антитеррористической сфере.

В пятницу, 29 сентября, мощный взрыв произошел рядом с мечетью в пакистанском городе Мастунг в провинции Белуджистан. В результате погибли 52 человека, пострадали более 100 человек. По мнению властей, взрыв устроил смертник.

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