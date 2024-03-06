Пять человек погибли при подрыве автобуса на мине в Кировске

Фото: телеграм-канал "Mash на Донбассе"

Автобус с пассажирами, который ехал в сторону кладбища, подорвался на мине в Кировске ЛНР. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава республики Леонид Пасечник.

По словам главы ЛНР, в результате происшествия пять из восьми присутствующих в транспорте человек погибли, а еще трое граждан получили ранения, которым сейчас оказывается необходимая медпомощь. Как утверждает Пасечник, четверо из пятерых погибших работали в муниципальном унитарном предприятии (МУП) "Кировский комбинат коммунальных услуг".

Спецслужбы на данный момент занимаются расследованием обстоятельства инцидента, а на месте происшествия задействованы сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Пасечник добавил, что власти региона окажут семьям погибших необходимую помощь.

"Постоянно нахожусь на связи с главой муниципалитета Викторией Сергеевой. Оказание помощи раненым на контроле у республиканских и местных органов власти", – заключил глава ЛНР.

Ранее стало известно, что житель Горловки в ДНР получил ранение в результате подрыва на украинской противопехотной мине. Мэр Иван Приходько уточнил, что украинские силы регулярно используют противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток" для дистанционного минирования, в том числе населенных пунктов ДНР.



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