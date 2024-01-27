В Горловке в результате подрыва на украинской мине пострадал человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Житель города Горловки в ДНР получил ранение в результате подрыва на украинской противопехотной мине. Об этом сообщил мэр Иван Приходько в своем телеграм-канале.

"На улице Переяславской (поселок шахты им. Гагарина) мирный житель Горловки получил ранения, подорвавшись на украинской мине типа "колокольчик", – написал он.

Противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток" украинские силы регулярно используют для дистанционного минирования, в том числе населенных пунктов ДНР.

Ранее системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе. Пострадавших и разрушений не было.

Днем ранее, 23-го числа, российская система ПВО сбила воздушную цель над Валуйским городским округом Белгородской области. По словам губернатора, ПВО уничтожила цель в районе села Тимонова.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов