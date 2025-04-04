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04 апреля, 09:13

Происшествия

Мужчина поджег кроссовер около дома на востоке Москвы

Видео: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Неизвестный мужчина поджег кроссовер около жилого дома на востоке Москвы. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего, сообщает телеграм-канал ведомства.

"Ночью мужчина подошел к автомобилю Haval, припаркованному около жилого дома на улице 13-й Парковой, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег", – говорится в сообщении.

Автомобиль полностью сгорел. Кроме того, были повреждены соседние машины. Личность мужчины устанавливается, в прокуратуре проконтролируют привлечение его к уголовной ответственности.

Ранее полиция Москвы задержала мужчину, взорвавшего петарду у дома волонтера. По данным МВД, женщина занимается деятельностью в сфере защиты животных. Желая напугать ее, задержанный поджег у ее дома пиротехническое изделие, из-за чего оказались частично повреждены стекла подъезда. Также мужчина оставил нецензурные надписи с угрозами.

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происшествия

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