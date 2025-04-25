25 апреля, 11:34Происшествия
Машина взорвалась во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе
Инцидент произошел во дворе жилого дома, который расположен на бульваре Нестерова. В результате случившегося, по предварительным данным, пострадал один человек. На место приехала следственно-оперативная группа для выяснения причин взрыва и личности пострадавшего.
Пожар, который возник из-за взрыва машины, уже потушен, уточнил представитель экстренных служб.
Ранее в Донецке был взорван автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. В результате пострадали два человека. По данным СМИ, они были членами одной семьи. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Спустя время был задержан мужчина, который причастен к подрыву внедорожника.