Машина взорвалась во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе

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Автомобиль взорвался в подмосковной Балашихе. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

Инцидент произошел во дворе жилого дома, который расположен на бульваре Нестерова. В результате случившегося, по предварительным данным, пострадал один человек. На место приехала следственно-оперативная группа для выяснения причин взрыва и личности пострадавшего.

Пожар, который возник из-за взрыва машины, уже потушен, уточнил представитель экстренных служб.

Ранее в Донецке был взорван автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. В результате пострадали два человека. По данным СМИ, они были членами одной семьи. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Спустя время был задержан мужчина, который причастен к подрыву внедорожника.

