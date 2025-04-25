Появились кадры момента взрыва автомобиля в Балашихе

Видео: телеграм-канал Mash

Видео момента взрыва автомобиля Volkswagen в подмосковной Балашихе было опубликовано телеграм-каналом Mash.

Предварительно, в результате погиб 59-летний генерал-лейтенант Генштаба Минобороны России Ярослав Москалик.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на бульваре Нестерова в пятницу, 25 апреля. Пожар, который возник из-за подрыва машины, удалось оперативно ликвидировать.

СМИ сообщали, что причиной стало сработавшее самодельное взрывное устройство (СВУ). Оно сдетонировало в машине в 10:40, когда Москалик выходил из дома. СВУ было начинено поражающими элементами. Его фрагменты оказались разбросаны недалеко от места, где случился взрыв. В данный момент их изучают специалисты.

По данным оперативников, мощность взрывного устройства составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Отмечалось, что взрыв усилил газовый баллон, находившийся в машине.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.