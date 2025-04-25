Захарова допустила причастность спецслужб Киева к гибели офицера Москалика

Фото: телеграм-канал "Следком"

К убийству замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика могут быть причастны спецслужбы Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что Москалик был известен украинским спецслужбам еще со времен работы в контактной группе и "нормандском формате по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины".

Захарова считает, если расследование подтвердит след киевского режима в убийстве офицера, то это снова покажет "варварскую и вероломную сущность" Украины.

Также представитель ведомства заявила, что Киев делает ставку на эскалацию военного противостояния с РФ и безответственно игнорирует мирные решения конфликта.

Офицер погиб 25 апреля после взрыва автомобиля Volkswagen Golf во дворе жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе. В авто сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

В связи с ЧП заведено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ". По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, дело передали в центральный аппарат ведомства.