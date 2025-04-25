Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 14:18

Происшествия

СК опубликовал кадры с места убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика

Видео: телеграм-канал "Следком"

СК РФ опубликовал новые кадры с места убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в Подмосковье. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

На кадрах видно, как следователи и правоохранители осматривают тело погибшего и фиксируют улики. Также показан сам взорванный автомобиль.

Трагедия произошла в подмосковной Балашихе 25 апреля, когда во дворе жилого дома на бульваре Нестерова взорвался Volkswagen Golf. В результате погиб человек. Позже выяснилось, что им оказался замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Москалик.

Установлено, что авто подорвалось из-за самодельного взрывного устройства, в котором были поражающие элементы. Кроме того, взрыв усилил газовый баллон, который находился внутри иномарки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте также


происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика