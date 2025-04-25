Дело об убийстве генерала Москалика передано в центральный аппарат СК

Фото: телеграм-канал "Следком"

В центральный аппарат Следственного комитета РФ передано уголовное дело об убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Дело было передано по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина для проведения полного и всестороннего расследования.

Для поиска улик и выяснения обстоятельств произошедшего на место происшествия были отправлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики и эксперты судебно-экспертного центра комитета.

Москалик погиб 25 апреля в результате взрыва автомобиля Volkswagen Golf во дворе жилого дома на бульваре Нестерова в подмосковной Балашихе. В машине сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

По данным оперативных служб, мощность СВУ составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. При этом взрыв усилил газовый баллон, находившийся в машине.

По факту произошедшего возбуждено дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".