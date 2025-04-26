ФСБ задержала подозреваемого по делу об убийстве генерала Москалика

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Агент украинских спецслужб Игнат Кузин задержан по делу об убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Мужчину 1983 года рождения, который заминировал автомобиль в подмосковной Балашихе и имеет вид на жительство в Украине, удалось задержать в результате неотложных мероприятий, уточнили в ведомстве.

По данным ФСБ, Кузин приобрел машину и самостоятельно установил в нее самодельное взрывное устройство. Элементы для СВУ он забрал из тайника, оборудованного украинскими спецслужбами в Московской области. Устройство было приведено в действие дистанционно с территории Украины при выходе Москалика из подъезда дома.

Задержанного уже доставили в Следственный комитет РФ для проведения следственных мероприятий в рамках открытого уголовного дела по части 2 статьи 205 и части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Террористический акт", "Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

В настоящее время идет сбор доказательств и устанавливаются детали преступления. С Кузиным работают следователи.

Ранее в МИД РФ допустили, что к убийству Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы. Если в ходе расследования подтвердится след киевского режима, то это вновь покажет "варварскую и вероломную сущность" Украины, добавили в ведомстве.

Генерал-лейтенант погиб 25 апреля при взрыве машины Volkswagen Golf во дворе жилого дома на бульваре Нестерова. В автомобиле сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

По данным оперативных служб, мощность СВУ составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв усилил газовый баллон, находившийся в машине.

По факту произошедшего возбуждено дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".