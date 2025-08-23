ФСБ задержала в Саратовской области соучастника убийства генерала Москалика

Фото: 123RF/grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали в Саратовской области соучастника убийства замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"<...> задержан гражданин России 1976 года рождения, причастный к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, он также причастен к сбору и передаче Украине информации о военнослужащих ВКС, руководителей и сотрудников оборонных предприятий, объектов критической и транспортной инфраструктуры региона.

Сам задержанный полностью признал свою вину в ходе допроса, следует из видео ФСБ.

Мужчина является уроженцем Саратова, в июле 2023 года в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) ему написал сотрудник украинских спецслужб и предложил выполнять поручения за вознаграждение.

"Моей задачей было наблюдение за ним (Москаликом. – Прим. ред.) и доставка взрывного устройства", – пояснил мужчина.

По его словам, по заданию куратора он также проводил наблюдения за рядом сотрудников предприятия оборонно-военного комплекса Саратова. Однако осуществить план по убийству этих людей украинские спецслужбы не успели.

Москалик погиб 25 апреля 2025 года в результате взрыва машины во дворе жилого дома в Балашихе. В автомобиле сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

В рамках расследования 26 апреля был задержан Игнат Кузин. СМИ выяснили, что злоумышленник успел выехать в Турцию после совершения преступления.

На следующий день Кузину было предъявлено обвинение в совершении теракта. По словам мужчины, его завербовали сотрудники службы безопасности Украины. За выполнение поставленного задания он получил 18 тысяч долларов.

