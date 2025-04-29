Погибший при подрыве автомобиля генерал Москалик руководил мониторингом обстановки на СВО

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Погибший 25 апреля в результате подрыва автомобиля во дворе жилого дома замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик был главой дежурной сменой Группы боевого управления, ведущей мониторинг обстановки в зоне проведения СВО. Об этом сообщается в некрологе от Минобороны РФ, опубликованном в газете "Красная звезда".

Также в ведомстве сообщили, что с 2015 по 2021 год Ярослав Москалик входил в состав делегации Минобороны РФ в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы. Руководителем дежурной смены Группы боевого управления он был назначен с начала СВО в 2022 году.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе. В автомобиле Volkswagen Golf сработало самодельное взрывное устройство, в котором содержались поражающие элементы.

Позже Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта, в результате которого погиб Ярослав Москалик. Фигурант будет находиться под стражей до 25 июня 2025 года. Кузин также обвиняется в незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.