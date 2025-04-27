27 апреля, 20:07Происшествия
Суд в Москве арестовал Игната Кузина, обвиняемого в убийстве генерала Москалика
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Такое решение было принято по ходатайству следствия, которое настаивало на аресте Кузина.
Москалик погиб 25 апреля в результате подрыва автомобиля во дворе жилого дома в Балашихе.
В машине сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Его мощность составила свыше 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв усилил газовый баллон, который находился в автомобиле.
Следователи возбудили дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ". Кузин, который обвиняется в совершении преступления, успел выехать в Турцию. Там его задержали 26 апреля.
27 апреля злоумышленнику предъявили обвинение в совершении теракта. Мужчина признался, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины. За взрыв машины Кузин получил 18 тысяч долларов. Свою вину он признал.
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