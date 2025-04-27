Суд в Москве арестовал Игната Кузина, обвиняемого в убийстве генерала Москалика

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Такое решение было принято по ходатайству следствия, которое настаивало на аресте Кузина.

Москалик погиб 25 апреля в результате подрыва автомобиля во дворе жилого дома в Балашихе.

В машине сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Его мощность составила свыше 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв усилил газовый баллон, который находился в автомобиле.

Следователи возбудили дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ". Кузин, который обвиняется в совершении преступления, успел выехать в Турцию. Там его задержали 26 апреля.

27 апреля злоумышленнику предъявили обвинение в совершении теракта. Мужчина признался, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины. За взрыв машины Кузин получил 18 тысяч долларов. Свою вину он признал.

