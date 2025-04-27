Убившему генерала Москалика предъявлено обвинение в теракте

Фото: следственный комитет РФ

Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Кроме того, мужчина обвиняется в незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщила пресс-служба СК России.

С Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах случившегося, уточнили в ведомстве. В частности, он рассказал, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним.

Согласно показаниям обвиняемого, в сентябре 2023 года он прибыл в РФ, где в ожидании указаний куратора из СБУ проживал на территории столичного региона. В сентябре прошлого года после получения информации о Москалике как об объекте террористического нападения Кузин приступил к сбору необходимых сведений о нем.

С этой целью в ноябре 2024 года он поселился в специально арендованной в подъезде погибшего квартире, откуда наблюдал за его передвижениями и выяснял распорядок дня. Кроме того, он приобрел автомобиль Volkswagen Golf и за месяц до планируемого преступления припарковал его у подъезда, говорится в публикации.

Компоненты взрывчатки, системы видеонаблюдения и контроля Кузин получил в марте 2025 года в тайнике на территории Балашихи, после чего установил их в машине Москалика. Обвиняемый также описал свой порядок действий с момента начала подготовки и вплоть до исполнения теракта. После окончания подготовки 23 апреля Кузин скрылся. За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме 18 тысяч долларов.

Обвиняемый полностью признал вину и заявил о готовности подтвердить сказанное на допросе во время проверки показаний на месте. В суд направлено ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Помимо этого, назначены необходимые экспертизы, включая взрывотехническую, судебно-медицинскую и другие. Также устанавливаются лица, причастные к организации преступления.

Офицер погиб 25 апреля при взрыве автомобиля во дворе жилого дома в Балашихе. В транспорте сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Мощность СВУ составила свыше 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв усилил газовый баллон, который находился в машине.

Кузина задержали 26 апреля. По данным СМИ, это произошло в Турции.