ТАСС: подозреваемый в убийстве генерала Москалика был задержан в Турции

Фото: vk.com/Игнат Кузин

Подозреваемого в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игната Кузина задержали в Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Как уточнил собеседник агентства, задержание было проведено после прибытия Кузина из Москвы.

Москалик погиб 25 апреля при взрыве автомобиля во дворе жилого дома на бульваре Нестерова в подмосковной Балашихе. В машине сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Мощность СВУ составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв усилил газовый баллон, находившийся в машине. По факту произошедшего возбуждено дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

О задержании Кузина стало известно 26 апреля. В ходе допроса он дал признательные показания. По словам Кузина, он был завербован украинскими спецслужбами в апреле 2023 года в Киевской области. В сентябре того же года он отправился в Москву, а в 2025-м купил машину Volkswagen Universal.

Затем Кузин забрал из тайника видеокамеру и бомбу, последняя была установлена на заднюю часть машины. Самодельное взрывное устройство было собрано из тротиловых шашек, болтов и гвоздей, следует из видео ФСБ.