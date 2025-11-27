Форма поиска по сайту

Новости

Новости

27 ноября, 13:11

Происшествия

Обвиняемый в убийстве генерала Москалика попросил прощения у семьи погибшего

Фото: ТАСС/Мяйле Архангельская

Обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игнат Кузин, выступая в суде с последним словом, попросил прощения у родственников погибшего. Об этом сообщает ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда.

"Я сожалею и искренне раскаиваюсь в своих действиях. Прошу прощения у родственников погибшего и у людей, чью жизнь подверг опасности. Я готов искупить вину как перед семьей погибшего, так и других людей", – сказал Кузин.

Он уточнил, что "не хотел, чтобы так все получилось", поскольку у него якобы не было ни желания, ни мотивов взрывать бомбу.

"Был другой план, но он никак не относился к такому действию, к какому привело. Все должно было быть по-другому", – добавил подсудимый.

Москалик погиб 25 апреля 2025 года из-за взрыва машины во дворе жилого дома в Балашихе. В автомобиле сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Позже Кузина задержали. Как писали СМИ, после совершения преступления он успел выехать в Турцию.

Уже 27 апреля ему предъявили обвинение в совершении теракта. Мужчина рассказал, что его завербовали сотрудники Службы безопасности Украины, а за выполнение задания он получил 18 тысяч долларов.

В августе российские спецслужбы задержали в Саратовской области соучастника убийства Москалика. Им оказался россиянин 1976 года рождения. По словам задержанного, в его задачи входило наблюдение за генерал-лейтенантом и доставка взрывного устройства в Московский регион.

Подозреваемый в убийстве генерала Москалика признал вину

