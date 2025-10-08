В Наро-Фоминске арестовали мужчину, подорвавшего авто военного по заданию Киева

Фото: depositphotos/Grigorenko

Агент украинских спецслужб, подорвавший в подмосковном Наро-Фоминске машину военнослужащего, арестован. Об этом заявили в ЦОС ФСБ.

ФСБ РФ совместно с МВД РФ пресекли диверсионно-террористическую деятельность пособника Киева на территории Московского региона.

По данным службы, россиянин 2001 года рождения, действуя по указанию куратора, изготовил два взрывных устройства. Одно из них злоумышленник поместил в тайник в Москве, а второе использовал для взрыва автомобиля военного в Наро-Фоминске.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, в том числе по статьям "Государственная измена" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств".

По совокупности статей подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее стало известно, что силовики задержали жителя подмосковного Подольска, обвиняемого в призывах к бомбардировке Москвы. Мужчина распространял в публичных проукраинских каналах мессенджера Telegram призывы к бомбовым ударам ВСУ по гражданской инфраструктуре столицы. Более того, злоумышленник хотел, чтобы украинские военные запугивали мирных граждан и уничтожали расположенные в мегаполисе предприятия ОПК.

Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. Мужчина признал вину, суд отправил его в СИЗО.

