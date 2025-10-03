Форма поиска по сайту

03 октября, 14:36

Происшествия

В Дагестане задержали планировавших теракт в отношении правоохранителей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Силовики задержали пятерых жителей Дагестана, которые планировали диверсию против правоохранителей. Об этом сообщается на странице МВД по региону в соцсети "ВКонтакте".

По данным ведомства, в операции были задействованы сотрудники ЦПЭ МВД Дагестана и УФСБ РФ по республике. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

В конце августа в Москве мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник", а затем напал с ножом на сотрудников полиции. По данным МВД, никто из правоохранителей не пострадал. СМИ предположили, что мотивом могла стать ненависть к полиции.

Злоумышленника, оказавшегося иностранным гражданином, оперативно задержали у одного из домов на Щелковском шоссе. Его планировали направить на психиатрическую экспертизу. Спустя время ему предъявили обвинение.

происшествиярегионы

