Боец поп-ММА Орков осужден за нападение на полицейского у гостиницы "Восход"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бутырский районный суд Москвы вынес приговор по делу о нападении бойца поп-ММА Алима Оркова на полицейского у столичной гостиницы "Восход" на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Мужчину признали виновным в хулиганстве с применением оружия и нападении на представителя власти. Суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Таким образом инстанция удовлетворила гражданский иск потерпевшего.

Инцидент произошел 21 апреля в районе Отрадное. Орков, находясь в гостинице, взорвал страйкбольное пиротехническое изделие, а также произвел не менее одного выстрела из пистолета. При задержании злоумышленник напал на правоохранителя.

