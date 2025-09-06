Полицейские задержали мужчину, ранившего знакомого ножом в Шатуре

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении ножевого удара знакомому в муниципальном округе Шатура. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Главное управления МВД РФ по Подмосковью.

По информации ведомства, в дежурную часть ОМВД России "Шатурский" из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним с телесными повреждениями обратился и был госпитализирован мужчина 1980 года рождения. По его словам, в одном из гаражных боксов, расположенных на улице Советская, между ним и его знакомым возник конфликт в ходе распития спиртных напитков, после чего знакомый нанес ножевое ранение мужчине.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении молодого человека 2003 года рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

