04 сентября, 12:23

Происшествия

Дело об убийстве возбуждено после обнаружения тела пенсионерки в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаруженного на юго-востоке Москвы тела пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице.

Подозреваемый в совершении данного преступления задержан. Сейчас с ним проводятся следственные мероприятия.

В скором времени следователи назначат ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрический анализ.

Тело женщины 1935 года рождения было обнаружено 4 сентября в квартире дома, который расположен на Братиславской улице. На нем были найдены ножевые ранения и телесные повреждения. Следователи заподозрили в совершении данного преступления внука пенсионерки.

