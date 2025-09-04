04 сентября, 12:23Происшествия
Дело об убийстве возбуждено после обнаружения тела пенсионерки в Москве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаруженного на юго-востоке Москвы тела пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице.
Подозреваемый в совершении данного преступления задержан. Сейчас с ним проводятся следственные мероприятия.
В скором времени следователи назначат ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрический анализ.
Тело женщины 1935 года рождения было обнаружено 4 сентября в квартире дома, который расположен на Братиславской улице. На нем были найдены ножевые ранения и телесные повреждения. Следователи заподозрили в совершении данного преступления внука пенсионерки.
"Московский патруль": в Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней давности