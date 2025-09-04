Форма поиска по сайту

04 сентября, 09:11

Происшествия

Тело пенсионерки найдено в квартире на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело пенсионерки обнаружено на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице.

Женщина 1935 года рождения была найдена мертвой 4 сентября в квартире дома, который находится на Братиславской улице. На теле пенсионерки были зафиксированы ножевые ранения и телесные повреждения, которые, по предварительным данным, ей нанес внук 1989 года рождения.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, а также проводят проверку, которая позволит выявить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Люблинская межрайонная прокуратура взяла на контроль принятие решения о возбуждении дела, а также о проведении необходимых процессуальных действий.

Ранее в одной из квартир жилого дома на Щелковском шоссе в Москве были найдены мертвыми мужчина и женщина 1978 и 1990 годов рождения соответственно. На их телах выявили ножевые ранения. По предварительным данным, их они получили от 35-летнего знакомого, которого полицейские задержали.

Новости регионов: тела четырех мужчин обнаружили в машине у озера в Нижегородской области

происшествиягород

