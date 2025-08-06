Тело мужчины с ножевыми ранениями найдено на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями найдено в лесопарке на юго-востоке Москвы. Об этом столичное управление СК РФ сообщило в своем телеграм-канале.

По данному факту ведомство организовало доследственную проверку. Следователи и криминалисты сейчас работают на месте произошедшего. Эксперты устанавливают все обстоятельства ЧП.

Ранее 18-летний мужчина напал с ножом на свою семью на улице Обручева в Москве. После юноша выпрыгнул из окна, он погиб на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. В СМИ заявили, что напавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере.