Дело возбуждено после нападения юноши на свою семью в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц возбуждено после нападения юноши с ножом на родных на юго-западе Москвы, передает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице.

РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что напавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Также, по данным агентства, мама юноши сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

18-летний мужчина напал с ножом на свою семью в субботу, 2 августа. Инцидент произошел на улице Обручева. После юноша выпрыгнул из окна. По данным столичного Депздрава, он погиб на месте.