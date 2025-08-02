02 августа, 15:06Происшествия
Дело возбуждено после нападения юноши на свою семью в Москве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц возбуждено после нападения юноши с ножом на родных на юго-западе Москвы, передает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице.
РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что напавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Также, по данным агентства, мама юноши сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.
18-летний мужчина напал с ножом на свою семью в субботу, 2 августа. Инцидент произошел на улице Обручева. После юноша выпрыгнул из окна. По данным столичного Депздрава, он погиб на месте.