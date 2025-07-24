СК завел дело после гибели трех рабочих на стройке в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих рабочих на стройплощадке в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал столичного СК.

"<…> возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", – говорится в сообщении.

Тела троих рабочих нашли в колодце на территории строительного объекта на улице Автозаводской. Сотрудники СК уже осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Москвы, расследование по данному делу находится на контроле ведомства. Точную причину смерти рабочих установят по результатам судебно-медицинских экспертиз.

По данным СМИ, рабочие отравились метаном. Источник рассказал, что двое рабочих упали в колодец глубиной 5 метров. Коллега пострадавших полез их спасать, однако тоже остался на дне. Спустя некоторое время прибыли спасатели и достали тела троих погибших.