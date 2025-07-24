24 июля, 14:06Происшествия
Трое рабочих отравились метаном и погибли на стройке в Москве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Трое рабочих упали в колодец с метаном и погибли на стройплощадке на юге столицы, сообщил Агентству "Москва" осведомленный источник.
По словам собеседника, инцидент произошел на стройплощадке на ул. Автозаводской. Двое рабочих упали в колодец глубиной 5 метров, где был метан. Коллега пострадавших полез их спасать, но тоже остался на дне. Спустя некоторое время прибыли спасатели и достали тела троих погибших.
Ранее сообщалось, что возле одного из пермских баров нашли тело девушки. Смерть наступила в ночь с 10 на 11 мая. Министерство территориальной безопасности региона назвала случившееся несчастным случаем, так как пострадавшая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Позже выяснилось, что смерть наступила в результате проникающего колотого ранения. По одной из версий, злоумышленники преследовали девушку и угрожали изнасилованием. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
По последним данным, расследование продолжается. Как сообщается, в СМИ появились публикации с новыми обстоятельствами смерти пермячки. Следствие проведет проверку информации. Пока достоверные причины гибели девушки неизвестны.