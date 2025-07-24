Трое рабочих отравились метаном и погибли на стройке в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Трое рабочих упали в колодец с метаном и погибли на стройплощадке на юге столицы, сообщил Агентству "Москва" осведомленный источник.

По словам собеседника, инцидент произошел на стройплощадке на ул. Автозаводской. Двое рабочих упали в колодец глубиной 5 метров, где был метан. Коллега пострадавших полез их спасать, но тоже остался на дне. Спустя некоторое время прибыли спасатели и достали тела троих погибших.

Ранее сообщалось, что возле одного из пермских баров нашли тело девушки. Смерть наступила в ночь с 10 на 11 мая. Министерство территориальной безопасности региона назвала случившееся несчастным случаем, так как пострадавшая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Позже выяснилось, что смерть наступила в результате проникающего колотого ранения. По одной из версий, злоумышленники преследовали девушку и угрожали изнасилованием. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

По последним данным, расследование продолжается. Как сообщается, в СМИ появились публикации с новыми обстоятельствами смерти пермячки. Следствие проведет проверку информации. Пока достоверные причины гибели девушки неизвестны.