Пермячка, тело которой нашли на заборе, могла погибнуть из-за несчастного случая

Фото: vk.com/СУ СК России по Пермскому краю

Девушка, тело которой нашли на прутьях забора в Перми, могла погибнуть из-за несчастного случая, сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края.

"Предварительная версия – несчастный случай. Смерть наступила в результате проникающего колотого ранения туловища. Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения (5,8 промилле)", – говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства.

Кроме того, информация о насильственных действиях в отношении девушки не подтверждаются, а выводы некоторых СМИ о якобы причастности к преступлению иностранцев являются фейками, добавили в министерстве.

Тело погибшей нашли в ночь на 11 мая возле одного из баров в Кировском районе Перми. По одной из версий, перед гибелью 18-летнюю девушку якобы преследовали неизвестные, угрожая преступлением против половой свободы.

После трагедии следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Но, по предварительным данным, смерть девушки наступила в результате проникающего колотого ранения тела.

