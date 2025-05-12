Дело об убийстве завели в Дагестане после пропажи трехлетнего мальчика

Фото: телеграм-канал "Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"

После исчезновения трехлетнего ребенка в Цунтинском районе Дагестана завели уголовное дело, сообщили в телеграм-канале СУ СК РФ по региону.

По информации следствия, 11 мая около 19 часов мальчик вышел на улицу кататься на велосипеде и не вернулся домой. Местонахождение ребенка не установлено.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве сообщили, что ведутся поиски с привлечением сотрудников полиции, службы спасения и местных жителей.

В поисках ребенка участвует 21 сотрудник МЧС, в том числе кинолог с собакой, а также 50 сотрудников МВД, говорится в сообщении МЧС по республике.

В пресс-службе прокуратуры по региону сообщили РИА Новости, что организована проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних. Также, по информации СМИ, в поисках принимают участие более 500 человек.

Ранее в Калуге завели уголовное дело из-за пропажи 10-летнего ребенка. 4 мая мальчик ушел из дома и не вернулся. Отец обратился в правоохранительные органы. Были организованы поиски. По информации СМИ, ребенок ранее уже уходил из дома.