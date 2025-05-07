Уголовное дело возбудили в Калуге из-за пропажи 10-летнего мальчика

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В Калуге возбудили уголовное дело из-за пропажи 10-летнего мальчика. Об этом сообщает СУ Следственного комитета России по региону в телеграм-канале.

По данным следствия, 4 мая ребенок ушел из дома на улице Никитина и не вернулся. После этого его отец обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время организованы поиски. Следователи устанавливают местонахождение ребенка и обстоятельства его исчезновения, добавили в СК.

Приметы школьника: рост 135 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы. Мальчик был одет в серую толстовку с капюшоном, темные спортивные штаны с белыми полосками. На ногах у него были темно-зеленые кроссовки. Управление СК по региону просит граждан сообщить любую информацию о местонахождении пропавшего ребенка.

По данным РИА Новости, мальчик ранее уже уходил из дома.

Ранее пропавшая более 60 лет назад женщина была найдена живой и невредимой в США. По словам шерифа округа Сок, женщина, проживавшая в городе Ридсбург, исчезла из дома 7 июля 1962 года. На тот момент ей было 20 лет. У нее было двое детей.

Детектив Айзек Хэнсон предположил, что причиной ухода американки из дома мог стать ее жестокий муж. Он также отметил, что Бакберг выглядела счастливой и не сожалела о своем решении.