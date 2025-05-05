Пропавшая более 60 лет назад женщина найдена в США

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Жительница американского штата Висконсин Одри Бакберг, которая пропала более 60 лет назад, была найдена живой и невредимой, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление местной полиции.

По словам шерифа округа Сок, женщина, проживавшая в городе Ридсбург, исчезла из дома 7 июля 1962 года. На тот момент ей было всего 20 лет. У нее было двое детей.

"Одри Бакберг <...> в настоящее время проживает за пределами штата. Дальнейшее расследование показало, что исчезновение мисс Бакберг произошло по ее собственному желанию, а не в результате преступной деятельности", – уточняется в сообщении.

Поиски женщины были возобновлены в рамках повторного расследования нераскрытых дел.

Обнаружить месторасположение Бакберг удалось детективу Айзеку Хэнсону. В интервью региональному телеканалу WSIN он рассказал, что нашел ее через аккаунт сестры на сайте ancestry.com.



Хэнсон предположил, что причиной ухода американки из дома мог стать ее жестокий муж. Он также отметил, что Бакберг выглядела счастливой и не сожалела о своем решении.

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